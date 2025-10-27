كتب - محمود مصطفى أبو طالب:

تصوير - محمد معروف

كشف الداعية عمرو مهران، عن أهم معيار يجب أن يتوافر في الشريك المناسب في الزواج.

وأضاف في حوار لمصراوي، يُنشر لاحقًا، أن النفسية السهلة تعتبر أهم معيار يجب أن يتوافر في الشريك، لافتا إلى أن الكثير من الفتيات وأولياء الأمور يقعون فريسة لمقولة "هيتغير بعد الزواج" وهي فخ شيطاني وموروث اجتماعي فاسد".

وتابع عمرو مهران:"الشخص اللي فيه صفات سيئة لن يتغير بعد الزواج كما يدّعي البعض، وكان من الأولى به أن يتغير قبل الزواج حينما كان يعيش حياته بمفرده"، مضيفًا:"مافيش حاجة اسمها هتجوز إنسان وهغيره بعد الجواز، هذه مقولة خادعة وخاطئة تماما، خاصة إذا كانت الصفات المتوفرة في الشريك صعب التعامل معاها".

وأشار عمرو مهران، إلى أن الحب ينشأ بين الطرفين بعد الزواج من خلال العِشرة، لافتا إلى أن المشاعر التي تتولد بينهما أثناء فترة الخطوبة أو ما قبلها ليست حبًا، بل هي عبارة عن إعجاب أو تعلق.

ونوه إلى أن مفهوم الحب في الوقت الحالي لا يختلف كثيرًا عن الحب قديما، وكلاهما مبني على الرحمة والاحترام والود والتقدير والاحتواء، وطالما توافرت هذه المعاني في العلاقة، كلما استمرت وكانت أقوى.

اقرأ أيضًا:

تقنيات تُجسّد روح المقبرة الأصلية.. تفاصيل جديدة عن قاعتي توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير

طقس الـ5 أيام.. الأرصاد: شبورة ونشاط رياح وارتفاع الحرارة على هذه المناطق

5 قرارات لحل أزمة نقص "بنج الأسنان".. التوزيع بنظام "الكوتة الأسبوعية"