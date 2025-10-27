رئيس الوزراء يتابع عددًا من المشروعات الاستثمارية ببورسعيد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة عدد من المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها في محافظة بورسعيد، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد.



استهل المحافظ عرضه بالإشارة إلى مشروع تطوير فندق بورسعيد "هلنان"، الذي يتمتع بموقع فريد ومتميز على أقصى الشمال الشرقي لقارة أفريقيا، في نقطة التقاء البحر المتوسط بقناة السويس.



وأوضح اللواء محب حبشي أن المساحة الكلية للفندق تبلغ 58,396 مترًا مربعًا، بطاقة فندقية تصل إلى 202 غرفة وجناح، مشيرًا إلى أن الفندق يضم مبنى رئيسيًا، ومبنى للأجنحة الفندقية، و26 محلًا تجاريًا، ومبنى فندقيًا إضافيًا، ومنطقة ملاعب مفتوحة، وحمامات سباحة، وقاعة مناسبات مفتوحة، فضلًا عن مجموعة من الخدمات والمرافق المتنوعة.



كما استعرض المحافظ العروض المقدمة من الشركات في إطار الفرص الاستثمارية المطروحة لتطوير الفندق وزيادة طاقته الاستيعابية، من خلال التوسع في عدد الغرف والأجنحة الفندقية، وبناء محال تجارية إضافية لاستقطاب كبرى العلامات التجارية، وتعزيز الخدمات السياحية والترفيهية بما يحول الفندق إلى واجهة سياحية متميزة لبورسعيد.



وأشار محافظ بورسعيد كذلك إلى مشروع إعادة إحياء منطقة فنار بورسعيد كمزار تاريخي وسياحي، موضحًا أن جميع أعمال الترميم ستتم تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار، نظرًا لقيمة الفنار التاريخية؛ إذ يُعد أول فنار خرساني في العالم، أُنشئ عام 1869 على مساحة إجمالية تبلغ 4195.88 مترًا مربعًا تشمل الفنار والحرم المحيط به وعددًا من المباني المجاورة. كما استعرض العروض المقدمة من الشركات لإعادة إحياء مبنى الفنار والمساحات المحيطة به تحت إشراف الجهات المختصة، مقدمًا تصورًا متكاملًا لشكل المنطقة بعد التطوير.



وتناول المحافظ خلال الاجتماع مشروع استثمار قطعة أرض وبناء فندق عالمي جديد ببورسعيد، بالشراكة بين محافظة بورسعيد وهيئة قناة السويس، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية المطروحة والعروض المقدمة من الشركات لتنفيذ المشروع بما يتماشى مع الرؤية التنموية للدولة.



كما تطرق اللواء محب حبشي إلى مشروع استغلال أرض منطقة خان الخليلي، وهي من أكبر مناطق الأبراج السكنية بالمحافظة وتضم أكثر من 46 برجًا سكنيًا، وتبلغ مساحتها 5368 مترًا مربعًا. وأوضح أن هناك مقترحات لاستغلالها بالشكل الأمثل، مع تلقي عدد من العروض من شركات ترغب في إقامة مشروعات سكنية متكاملة بالشراكة مع المحافظة، وفقًا لأحدث النظم العمرانية ومعايير الخدمات المتكاملة.



وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، لدراسة العروض الاستثمارية المقدمة من الشركات، بحيث تضم اللجنة ممثلين عن وزارات: السياحة والآثار، والاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، إلى جانب هيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل عن محافظة بورسعيد، على أن تتولى اللجنة دراسة وتقييم جميع العروض المطروحة تمهيدًا لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.



اقرأ أيضًا:



تقنيات تُجسّد روح المقبرة الأصلية.. تفاصيل جديدة عن قاعتي توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير









طقس الـ5 أيام.. الأرصاد: شبورة ونشاط رياح وارتفاع الحرارة على هذه المناطق









5 قرارات لحل أزمة نقص "بنج الأسنان".. التوزيع بنظام "الكوتة الأسبوعية"





