2200 درهم.. بيان من العمل بشأن وظائف بالإمارات

تواصل وزارة العمل، تنفيذ الاختبارات المهنية للمتقدمين على وظائف النجارة بدولة الإمارات العربية المتحدة، داخل مركز تدريب مهني بولاق الدكرور.

يأتي ذلك؛ في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران، بفتح آفاق جديدة للتشغيل الخارجي وتوسيع قاعدة فرص العمل أمام العمالة المصرية الماهرة.

وأوضحت وزارة العمل، بحسب بيان، الإثنين، أن هذه فرص العمل تم توفيرها عبر مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة منال عبد العزيز، الملحق العمالي، ضمن جهود المكتب المتواصلة للتعاون مع الشركات الإماراتية الكبرى بهدف دعم تشغيل العمالة المصرية في مختلف التخصصات الحرفية والمهنية.

من جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الرواتب المقررة للعمال تتراوح بين 1800 و2200 درهم شهريًا، مع إمكانية الحصول على ساعات عمل إضافية وفقًا للإنتاجية.

وأكدت أن الشركة الإماراتية تتحمل تكاليف الاستقدام وتذاكر السفر بالكامل، فضلًا عن توفير السكن والمواصلات، والالتزام بجميع بنود التعاقد طبقًا لأحكام قانون العمل الإماراتي.

وأضافت أن شروط القبول تضمنت أن يتراوح سن المتقدم بين 25 و40 عامًا، مع ضرورة امتلاكه خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مهنة النجارة.

