أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 28 أكتوبر وحتى السبت 1 نوفمبر 2025، مشيرة إلى أن البلاد تشهد طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، ومائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، ويميل للبرودة في آخر الليل.

وأوضحت الهيئة أن شبورة مائية تتكون صباحًا (من الرابعة حتى التاسعة) على عدد من الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، خاصة المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن بعض السحب المنخفضة تظهر على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، مع نشاط للرياح يبدأ تدريجيًا من الأربعاء حتى السبت على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مما يُحسن الإحساس بدرجات الحرارة.

تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى استقرار درجات الحرارة على أغلب الأنحاء خلال الأيام الخمسة المقبلة، مع فروق ملحوظة بين فترات النهار والليل، حيث تسجل العظمى في القاهرة الكبرى بين 26 و29 درجة، بينما تتراوح الصغرى بين 18 و20 درجة.

وعلى السواحل الشمالية تسجل درجات الحرارة العظمى بين 25 و26 درجة مئوية، في حين تسجل شمال الصعيد ما بين 29 و30 درجة.

أما جنوب الصعيد فيظل الأكثر حرارة على مستوى الجمهورية، حيث تتراوح العظمى بين 34 و35 درجة.