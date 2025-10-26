محمود مسلم: احتفالية نصر أكتوبر حملت رسائل قوية

أكد الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، أن احتفالية نصر أكتوبر حملت رسائل قوية تؤكد التزام مصر بالسلام.

وقال مسلم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، إن اختيار الآيات القرآنية ومجريات الاحتفالية كان مقصودًا بعناية ليعكس رؤية مصر كدولة تسعى للسلام مع استعداد دائم للدفاع عن أمنها.

وأضاف أن مصر، رغم حبها للسلام، تظل مستعدة للحرب إذا اقتضت الضرورة، مشيرًا إلى أن اتفاق شرم الشيخ يجسد هذا التوجه، حيث بذلت مصر جهودًا كبيرة لمنع سفك الدماء ووقف الحرب في غزة، مما عزز مكانتها كوسيط إقليمي فاعل.

وتابع مسلم أن نصر أكتوبر لم يكن إنجازًا عسكريًا فحسب، بل انتصارًا شعبيًا بفضل وحدة الجيش والشعب.

وأكد أن هذا التلاحم هو سر قوة مصر، مشددًا على أن انفصال الشعب عن جيشه يضعف الأمة، بينما يؤدي التفاف الشعب حول جيشه إلى تحقيق الانتصارات.

وأشار الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية توجيه الرئيس السيسي لدعوة الطلاب لزيارة سيناء، معتبرًا ذلك خطوة رمزية وتنموية.

وأضاف أن سيناء ليست مجرد أرض، بل رمز للكرامة والتفوق العسكري والقانوني والدبلوماسي، خاصة مع رفض مصر لدعوات التهجير وتحقيق طفرة تنموية في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، أن الزيارات المدرسية والجامعية إلى سيناء ستعزز ارتباط الأجيال الجديدة بهذه المنطقة العزيزة.

وتابع أن تعريف الشباب بتضحيات الجيش المصري وقوته العقائدية سيعمق الفخر الوطني ويعزز الوعي بأهمية سيناء كجزء لا يتجزأ من الهوية المصرية.