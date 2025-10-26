إعلان

مدبولي: مشروع استرجاع الغازات يضيف لمصر طاقات إنتاجية جديدة في قطاع البترول

كتب : داليا الظنيني

06:20 م 26/10/2025

مدبولي مشروع استرجاع الغازات يضيف لمصر طاقات إنتاج

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع استرجاع الغازات لإنتاج البوتاجاز يُعد إضافة مهمة لقطاع البترول في مصر، حيث يعزز من قدرة الدولة على توفير الاحتياجات المحلية من الغاز والبوتاجاز.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي على هامش تفقده وافتتاحه عددًا من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة السويس، أن مشروع استرجاع الغازات يساهم في رفع الطاقات الإنتاجية بشكل عام، مما يدعم النمو الاقتصادي ويحسن كفاءة القطاع.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى جاهدة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما يضمن توفير أعلى مستوى من الخدمات الصحية للمواطنين وتحقيق جودة متميزة في هذا المجال الحيوي.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء مشروع استرجاع الغازات لإنتاج البوتاجاز البترول السويس الرئيس عبدالفتاح السيسي

