قبل موعد التسجيل النهائي.. بيان مهم لـ"السياحة" بشأن موسم الحج 2026

كثَّفت شركات السياحة، بالتنسيق مع غرفة شركات السياحة، دعوتها للمواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي 2026، بسرعة التوجه إلى شركات السياحة وفروعها المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، للتسجيل قبل الموعد النهائي المحدد يوم 30 أكتوبر الجاري.

وأوضحت الغرفة، في بيان لها اليوم السبت، أن الضوابط المنظمة للحج السياحي التي اعتمدها مؤخرًا شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، تضمنت كل الآليات التي تنظم موسم الحج وتكفل حقوق المواطنين؛ بما يضمن لهم رحلة حج آمنة وميسرة بخدمات متميزة، مع الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة من الجهات المصرية والسعودية المعنية.

وأكدت الضوابط، حسب البيان، التزام الشركات السياحية بتنفيذ كل الإرشادات والتعليمات الصادرة من وزارتَي الصحة المصرية والسعودية، مع ضرورة توعية جميع الحجاج بتلك التعليمات والإجراءات الصحية الخاصة بموسم الحج، وأن القرعة الإلكترونية لاختيار الحجاج ستُجرى يوم 4 نوفمبر المقبل، ولن يُسمح بتغيير هذا الموعد تحت أي ظرف.

وألزمت وزارة السياحة الشركات بتوقيع عقد رسمي مع كل حاج على حدة، يتضمن جميع تفاصيل الرحلة وتكلفتها والخدمات المقدمة خلالها، وحظرت تحصيل أي مبالغ مالية إضافية من المواطنين تتجاوز ما هو منصوص عليه في البرنامج المقدم للوزارة أو بالعقد الموقع مع الحاج، مع معاقبة المخالفين من الشركات في حال عدم الالتزام.

وشددت الوزارة على ضرورة تنفيذ البرامج بنفس الأسعار والمواصفات والخدمات المعلن عنها دون أي تغيير أو تعديل بعد اعتمادها من الوزارة، مؤكدةً أنه لن يُسمح باستحداث برامج جديدة خارج الضوابط الرسمية.

ونصَّت الضوابط على أن تلتزم الشركات برفع العقود الموقعة مع الحجاج على الموقع الإلكتروني لوزارة السياحة، متضمنةً كل تفاصيل برامج الحج طبقًا للنموذج الموحد الذي أعدته غرفة شركات السياحة؛ بحيث يشمل الخدمات المقدمة، ونوعية السكن، والوجبات، ووسائل الانتقال، وأسماء شركات الطيران، ومواعيد السفر والعودة، ومدة البرنامج، ومستوى خدمات الطوافة.

وأكدت الغرفة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ضمان الشفافية الكاملة وحماية حقوق الحجاج، وتوفير موسم حج منظم يسوده الانضباط والجودة في الخدمات المقدمة.

قرأ أيضًا:

اقتربت أيام المغفرة.. تعرف على موعد شهر رمضان 2026

رقم قياسي وشهادات ISO.. المتحف المصري الكبير تقنيات ذكية وتشغيل مستدام

أجواء خريفية وسحب منخفضة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

وزير الري: حان الوقت لمواجهة التعديات على أراضي النيل