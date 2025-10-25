الحرارة تنخفض بهذا الموعد.. الأرصاد تكشف طقس ساعات المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

الأرصاد تكشف طقس ساعات المقبلة

وأكدت الدكتورة منار غانم، أن البلاد تشهد خلال هذه الفترة تحسنًا طفيفًا في الأحوال الجوية، وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة، حيث تسجل الحرارة أقل من 30 درجة مئوية على أغلب الأنحاء.

وأوضحت "غانم"، في تصريحات لمصراوي، أنه يسود الأيام المقبلة، طقس خريفي مائل للحرارة نهارًا على معظم المناطق، معتدلًا خلال فترات المساء، ويميل للبرودة ليلًا وخاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 18 و19 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، بينما تتراوح العظمى بين 28 و30 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية مستمرة في الظهور خلال ساعات الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وبينت أن حالة الطقس تشهد فرصًا لسقوط أمطار غدًا الأحد، مشيرة إلى أنها ستكون خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري؛ نتيجة تكون بعض السحب المنخفضة والمتوسطة.

وأشارت غانم، إلى أن فرص الأمطار الخفيفة مستمرة على مدار الأسبوع، مع انخفاض درجات الحرارة تدريجيًا بدءًا من النصف الثاني من فصل الخريف.

وأكدت أنه بداية من شهر نوفمبر المقبل ستشهد حالة الطقس انخفاضًا واضحًا في درجات الحرارة، ليصبح الطقس أكثر برودة خاصة خلال فترات الليل.

