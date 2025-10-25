كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسؤول بالشركة المصرية لنقل الكهرباء أنه تم الانتهاء من كل إجراءات اختبارات خط الربط المصري- السعودي قدرة ١٥٠٠ ميجاوات للمرحلة الأولى التي استمرت لأكثر من ١٥ يومًا متواصلة.

وأشار المصدر إلى القيام بإجراء نوعَين من الاختبارات؛ اختبار محطة المحولات بدر من خلال شركة "هيتاشي" المنفذة للمحطة، والأخرى من خلال شركة "بريزمن" الإيطالية المنفذة للكابل البحري بالبحر الأحمر الموصلة لخليج العقبة بعد انتهاء ربط الكابل البحري بالكابل الأرضي؛ تمهيدًا لاختبار الكابلات من خلال محطات التحويل التي تقوم بها "هيتاشي" اليابانية.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أنه سيتم تشغيل المرحلة الأولى من الربط الكهربائي بداية ديسمبر المقبل، على أن يتم تشغيل المرحلة الثانية من الربط الكهربائي خلال الربع الأول من ٢٠٢٦.

ونوه المصدر بأنه تم الانتهاء مؤخرًا من تنفيذ كل أعمال مد الكابل البحري أسفل قناة السويس اللازم لإتمام مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، تزامنًا مع بدء الاختبارات على محطات المحولات بطابا ومدينة بدر بعد الانتهاء من معظم الأعمال المدنية اللازمة لإتمام المشروع مع الطرف السعودي.

وأشار المصدر إلى أنه تم الانتهاء أيضًا من مد جميع الوصلات، ويجري حاليًّا إجراء الاختبارات بمحطة محولات بدر ضمن الإجراءات التي تسبق عملية التشغيل التجريبي؛ خصوصًا أن إنشاء وتركيب الأبراج الهوائية لم يستغرق مدة زمنية طويلة على الرغم من طول الخط الهوائي الذي يضم ٨٦٠ برجًا هوائيًّا تم الانتهاء من تركيبها، ولم يتبق سوى برج واحد فقط.

وأوضح المصدر أنه من المقرر الانتهاء من أعمال اختبارات الخط الهوائي والتأكد من جاهزية جميع الأبراج قبيل نهاية الشهر المقبل؛ تمهيدًا لبدء التشغيل التجريبي للمشروع الاستراتيجي بين الجانبَين المصري والسعودي؛ تزامنًا مع قيام الشركة بشد السلك لتوصيل الأبراج بعضها ببعض ضمن المراحل النهائية.

ونوه المصدر بأن جار الآن العمل في مرحلة الاختبارات التي تتضمن أكثر من جزء؛ أبرزها اختبارات الأنظمة ومدى عملها وكفاءتها التشغيلية والتقنية الموجودة بمحطات محولات بدر أو طابا، بمعنى أن يتم إجراء الاختبارات على جميع المهمات الموجودة؛ للتأكد من جاهزيتها، بالإضافة إلى الأنظمة الأخرى المستقلة.



اقرأ أيضًا:

اقتربت أيام المغفرة.. تعرف على موعد شهر رمضان 2026





رقم قياسي وشهادات ISO.. المتحف المصري الكبير تقنيات ذكية وتشغيل مستدام





أجواء خريفية وسحب منخفضة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة





وزير الري: حان الوقت لمواجهة التعديات على أراضي النيل



