(أ ش أ):

أكد محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تكثف جهودها؛ استعدادًا للافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، الذي سيكون أكبر متحف في العالم؛ يحوي آثار لحضارة واحدة وهي الحضارة المصرية.

وأشار محافظ القاهرة - وفق بيان اليوم الجمعة، إلى أنه تم الانتهاء من تحسين الرؤية البصرية بالطريق الدائري بقطاع شرق النيل في المسافة ما بين أول طريق الاوتوستراد حتى النيل بطول 12 كيلومترا من خلال العمل في 5 قطاعات في الاتجاه الشمالي و6 قطاعات بالاتجاه الجنوبي بنطاق أحياء البساتين ودار السلام ومصر القديمة، مشيرًا إلى أنه تم نشر اللوحات التي تمثل تاريخ مصر على طول الطريق.

وأضاف أن أعمال تطوير الرؤية البصرية للطريق الدائري؛ تضمنت دهان المباني على جانبي الطريق بألوان متناسقة مع إضافة بعض العناصر المميزة من النباتات والأشجار والإنارات وشاشات العرض وتوزيعها بشكل يعكس الحضارة المصرية وشعار المحافظة، على نحو يليق بمكانة المتحف الكبير السياحية الذي سيكون افتتاحه حدثًا عالميًا يليق بمكانة مصر السياحية .