شديد الحرارة بهذه المناطق.. توقعات طقس السبت

5 آلاف عام حضارة.. كل ما تريد معرفته عن المتحف الكبير قبل افتتاحه

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت الموافق 25 أكتوبر 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود غد السبت، طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس غدًا السبت يشهد شبورة مائية من (4:9 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وأوضحت أن طقس غدًا السبت يشهد ظهور السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وبينت أن حالة الموج بالبحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الأمواج من 1 إلى 2 متر، فيما تكون حالة الموج بالبحر الأحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الأمواج (1.25 : 1.75) متر.

درجات الحرارة المتوقعة ليوم السبت 25 أكتوبر 2025

القاهرة الكبرى:

الصغرى: 20

العظمى: 31

الوجه البحري ومدن القناة:

الصغرى: 19

العظمى: 30

السواحل الشمالية:

الصغرى: 19

العظمى: 28

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:

الصغرى: 23

العظمى: 33

شمال الصعيد:

الصغرى: 17

العظمى: 33

جنوب الصعيد:

الصغرى: 22

العظمى: 36

اقرأ أيضاً:

اليوم.. غلق كلي بطريق امتداد محور ٢٦ يوليو أمام جامعة النيل

ضوابط وإجراءات حج الفرادى لموسم الحج 2026-1447هـ

شبورة كثيفة وأجواء معتدلة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة