التحالف الوطني يطلق موسمًا جديدًا لزرع 250 ألف فدان قمح بـ 16 محافظة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، عن انطلاق الموسم الرابع من مبادرة "ازرع" لدعم وتشجيع زراعة محصول القمح للموسم الزراعي 2025/2026.

تستهدف المبادرة زراعة نحو 250 ألف فدان من القمح في 16 محافظة تمتد من البحيرة شمالاً وحتى أسوان جنوباً، مع بدء توزيع التقاوي المعتمدة على المستفيدين في مختلف المحافظات، وفقاً للخريطة الصنفية المعتمدة من وزارة الزراعة لضمان تحقيق أعلى إنتاجية وجودة للمحصول.

ويأتي تنفيذ المبادرة من خلال الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبتمويل من وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومركز البحوث الزراعية وكليات الزراعة المصرية، وذلك لتوفير الدعم الفني والإرشادي للمزارعين عبر المدارس الحقلية والزيارات الميدانية والإشراف العلمي من خبراء الحملة القومية للقمح.

وقال المهندس خالد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في تنفيذ مبادرة "ازرع" يجسد نموذجاً فاعلاً للتكامل والشراكة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن المبادرة تمثل واحدة من أهم المبادرات التي ينفذها التحالف لدعم صغار المزارعين، باعتبارهم أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني، حيث تساهم في تحسين مستوى دخلهم وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في القرى والمناطق الزراعية.

وأضاف عبد العزيز أن مبادرة "ازرع" تأتي ضمن رؤية التحالف الوطني لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني من القاعدة إلى القمة، مشيراً إلى أن التحالف يواصل تكثيف جهوده في مختلف المحافظات لضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد من المستفيدين، من خلال خطط مدروسة وآليات تنفيذ دقيقة تحقق أثراً تنموياً ملموساً في حياة المواطنين.

وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المبادرة تعكس نموذجاً ناجحاً للشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني في دعم أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية لمصر، مشيراً إلى التزام وزارة الزراعة بتقديم خبراتها الفنية والعلمية من خلال مركز البحوث الزراعية ومهندسي الإرشاد الزراعي لضمان تطبيق أفضل الممارسات الزراعية واستخدام التقاوي المناسبة لكل منطقة.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن دعم صغار المزارعين يأتي في صميم جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن توفير التمويل اللازم لمبادرة بهذا الحجم يعكس التزام الدولة بتمكين الفئات المنتجة ودعم منظومة الأمن الغذائي الوطني.

كما أوضح الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، أن الهيئة تسعى من خلال تنفيذ المبادرة للعام الرابع على التوالي إلى المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، مؤكداً أن المبادرة تمثل نموذجاً عملياً للتعاون بين الدولة والمجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين دخل صغار المزارعين.

وتواصل مبادرة "ازرع" تقديم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل توفير التقاوي المعتمدة، والدعم الفني، والإرشاد الحقلي، بما يضمن تحسين الإنتاجية وجودة المحصول، ويساهم في تعزيز الأمن الغذائي المصري وتحقيق رؤية الدولة نحو الاكتفاء الذاتي من القمح.

