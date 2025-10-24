بمناسبة مولد إبراهيم الدسوقي.. تشغيل قطارات إضافية لمدينة دسوق

أعلنت الهيئة العامة لسكك حديد مصر، تشغيل استثنائى لبعض القطارات من وإلى مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ خلال يومى الجمعة الموافق 24 و 31 أكتوبر 2025، وهي قطار رقم ( 465 / 466 ) تحيا مصر طنطا / قلين / دسوق والعكس ، وقطار رقم ( 632 / 633 ) تحيا مصر دسوق / البصيلى والعكس طبقاً لجداولها الحالية.

يأتي ذلك ضمن الاحتفالات بمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حرصها على بذل الجهود من أجل راحة الركاب، مناشدة جمهور المسافرين بالالتزام بتعليمات السلامة، والتوجه إلى المحطات قبل موعد السفر بوقت كافٍ لتجنب الازدحام ولتسهيل إجراءات الصعود إلى القطارات.



يأتي ذلك ضمن حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تلبية احتياجات جمهور الركاب ومواكبة الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين خلال الفترة الحالية.