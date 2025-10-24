نائبة المصري الديمقراطي تكشف عن سبب المشاركة في القائمة الوطنية

كشفت النائبة مها عبدالناصر نائبة رئيس الحزب المصري الديمقراطي، عن سبب مشاركة الحزب بالقائمة الوطنية من أجل مصر التي ينطوي تحت لوائها 12 حزب سياسي بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين رغم معارضة الحزب لنظام الانتخاب بالقائمة المطلقة وتمسكه بالنسبية.

وقالت عبدالناصر، لمصراوي إن مشاركتنا بالقائمة الوطنية من أجل مصر رغم اعتراضنا على نظام الانتخاب بالقائمة النسبية جاءت لعدم الانسحاب من المشهد السياسي والتمسك بالانخراط فيه والإصرار على التغيير من داخل المشهد بشكل يلبي تطلعات المواطنين.

وأشارت عبدالناصر إلى أن نظام الانتخاب بالقائمة المطلقة لا يعبر عن إرادة الناخبين ويفقدهم الثقة في العملية الانتخابية مؤكدًا على أن نظام الانتخاب بالقائمة النسبية يعد الضامن الحقيقي لتلبية تطلعات الشعب نحو برلمان يمثله.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب المصري الديمقراطي للإعلان عن برنامجه الانتخابي للمشاركة في انتخابات مجلس النواب.