وزير الطيران الأسبق: مطار القاهرة يستعد لاستقبال 58 مليون راكب سنويًا

أكد المهندس حسين مسعود، وزير الطيران المدني الأسبق، أن الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني أعلن عن خطة لتشييد مبنى رابع بمطار القاهرة الدولي، ليضاف إلى المباني الثلاثة الحالية التي تستوعب نحو 28 مليون راكب سنويًا.

وأشار مسعود، خلال حواره على شاشة "النهار"، إلى أن المبنى الجديد سيُضيف قدرة استيعابية تصل إلى 30 مليون راكب إضافي، في خطوة تمثل نقلة نوعية ضخمة في تاريخ المطار.

وأكد المهندس حسين مسعود، على أن التمويل الخاص بالمبنى الجديد سيكون ذاتيًا بالكامل دون اللجوء إلى قروض خارجية، وهو ما يعكس الاستقرار المالي والنجاح الإداري للقطاع، ويؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كمركز محوري للطيران في المنطقة والعالم.

ونوه بأن هناك خطة لتطوير 11 مطارًا من ضمنهم الغردقة وشرم الشيخ، وبدأ التنفيذ فعلاً بالغردقة، موضحًا أنه سيتم تطبق نظام إدارة جديد في فبراير المقبل، هيبدأ بمطار الغردقة كنموذج، لتعميم التجربة على باقي المطارات.

وشدد وزير الطيران المدني الأسبق، على أن هذا يتم بالتعاون مع البنك الدولي لضمان الحيادية والشفافية في طرح المشروعات، حيث بتوضع المواصفات من شركات عالمية، وبعدها بيتم اختيار أفضل العروض المقدمة.