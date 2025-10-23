الرئيس السيسي يعود بسلامة الله إلى أرض الوطن بعد زيارة العاصمة البلجيكية بروكسل
كتب : محمد سامي
06:25 م 23/10/2025
الرئيس عبدالفتاح السيسي
عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بسلامة الله إلى أرض الوطن بعد زيارة العاصمة البلجيكية بروكسل.
حيث شارك الرئيس السيسي، في القمة الأولى بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما التقى بملك بلجيكا وبعدد من القادة والمسئولين الأوروبيين.
صرح بذلك السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي عبدالفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي السيسي يعود بسلامة الله إلى أرض الوطن القمة المصرية الأوروبية