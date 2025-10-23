إعلان

الرئيس السيسي يعود بسلامة الله إلى أرض الوطن بعد زيارة العاصمة البلجيكية بروكسل

كتب : محمد سامي

06:25 م 23/10/2025

الرئيس عبدالفتاح السيسي

عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بسلامة الله إلى أرض الوطن بعد زيارة العاصمة البلجيكية بروكسل.

حيث شارك الرئيس السيسي، في القمة الأولى بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما التقى بملك بلجيكا وبعدد من القادة والمسئولين الأوروبيين.

صرح بذلك السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

