فريد زهران: شاركنا في إسقاط نظام الإخوان في 30 يونيو

تصوير- نادر نبيل:

أكد فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الحزب تأسس عقب ثورة 25 يناير، وأسهم بدور بارز في إحداث التغيير وبداية مرحلة جديدة من الحياة السياسية في مصر، مشيرًا إلى أن الحزب كان أحد القوى التي شاركت في إسقاط نظام الإخوان خلال ثورة 30 يونيو.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للإعلان عن برنامجه الانتخابي واستعداده للمشاركة في انتخابات مجلس النواب المقبلة.

وأضاف "زهران" أن الحزب يتمسك بمبادئه الثابتة وانحيازه الواضح نحو الديمقراطية والإصلاح السياسي، مؤكدًا أن أعضاء الحزب قدّموا الكثير من التضحيات من أجل ترسيخ هذه القيم، موضحًا أن رغبة الحزب في الإصلاح لا تعني التماهي مع أي سياسات لا يراها مقبولة أو مع أي انحيازات اجتماعية تصب في مصلحة الطبقات الأكثر ثراء.

وشدد رئيس الحزب على أن المصري الديمقراطي الاجتماعي يسعى للحفاظ على مساحة متوازنة في المجال السياسي، وتجنب الدخول في أي صدامات غير ضرورية، مشيرًا إلى أن مشاركة الحزب في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكذلك في القائمة الانتخابية الموحدة، جاءت باعتبارها فرصة ومساحة للمشاركة الإيجابية في العمل العام، إلى جانب المشاركة الفعّالة في الحوار الوطني.

