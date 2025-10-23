إعلان

المتحف المصري بالتحرير يعوض غياب توت عنخ آمون بكنوز "تانيس"

كتب : محمد شاكر

12:36 م 23/10/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    المتحف المصري بالتحرير (4)
  • عرض 9 صورة
    المتحف المصري بالتحرير (5)
  • عرض 9 صورة
    المتحف المصري بالتحرير (6)
  • عرض 9 صورة
    المتحف المصري بالتحرير (7)
  • عرض 9 صورة
    المتحف المصري بالتحرير (8)
  • عرض 9 صورة
    المتحف المصري بالتحرير (9)
  • عرض 9 صورة
    المتحف المصري بالتحرير (3)
  • عرض 9 صورة
    المتحف المصري بالتحرير (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشرت الصفحة الرسمية للمتحف المصري بالتحرير صورا لمجموعة فريدة ومذهلة من كنوز تانيس، والتي تضم أقنعة جنائزية ذهبية وتوابيت فضية ومجوهرات قيمة تعود لملوك الأسرتين الحادية والعشرين والثانية والعشرين.

وقد عثر على هذه الكنوز بمقابر تانيس (صان الحجر)، شرق الدلتا. وتُعرض بالدور العلوي بالمتحف.

ويأتي هذا بعد إغلاق قاعة الملك توت عنخ آمون، ونقل كل مقتنياته من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف المصري الكبير الذي سيتم افتتاحه بشكل رسمي يوم 1 نوفمبر المقبل.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 23-10-2025

أسعار الحج الاقتصادي 2026 "طيران"

قانون الإجراءات الجنائية.. الحالات المسموح فيها دخول المنازل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المتحف المصري التحرير توت عنخ آمون كنوز تانيس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

غزة والاستثمارات والمتحف الكبير.. تفاصيل لقاء السيسي وملك بلجيكا
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع خلال منتصف التعاملات اليوم
خاص.. تفاصيل مشادة صلاح وسلوت داخل غرفة الملابس: "ده قلة احترام"