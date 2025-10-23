المفتي يهنئ "الفوزان" بتعيينه مفتيًا عامًا للمملكة العربية السعودية

تقدَّم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص التهنئة إلى الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان؛ بمناسبة تعيينه مفتيًا عامًا للمملكة العربية السعودية ورئيسًا لهيئة كبار العلماء.



ودعا مفتي الجمهورية، الله تعالى للشيخ صالح الفوزان بالتوفيق والسداد والعون في حمل هذه الأمانة الثقيلة، وأن ينفع بعلمه وجهده، ويجعل عمله خالصًا لوجهه الكريم.



ويأتي تكليف الشيخ الدكتور صالح الفوزان بمنصب مفتي السعودية، خلفًا للشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، الذي وافته المنية يوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر 2025 (1 ربيع الآخر 1447هـ) عن عمر يناهز 82 عامًا.



اقرأ أيضًا:



حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 23-10-2025







أسعار الحج الاقتصادي 2026 "طيران"







قانون الإجراءات الجنائية.. الحالات المسموح فيها دخول المنازل



