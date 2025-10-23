السيسي يؤكد دعم مصر لتسوية سياسية شاملة بقيادة ليبية خالصة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الموقف المصري الذي يستهدف تحقيق الاستقرار المستدام في ليبيا باعتباره يمثل الركيزة الأساسية لأمن المنطقة بأسرها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، مع رئيس المجلس الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية، بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأضاف: من هذا المنطلق، أكدت دعم مصر الكامل لجهود تحقيق تسوية سياسية شاملة بقيادة ومشاركة ليبية خالصة تنهي الانقسام وتعيد توحيد مؤسسات الدولة وتعيد الأجواء لإجراء انتخابات حرة تعبر عن إرادة الشعب الليبي.

وأوضح: أعدت التأكيد على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضي ليبيا حفاظًا على سيادتها.

وتابع: تطرقت أيضًا إلى قضية الهجرة غير الشرعية التي تمثل تحديًا مشتركًا يواجه ضفتي المتوسط ولا يمكن معالجتها إلا من خلال منهجية شاملة تعالج جذورها الحقيقي.