وزير الخارجية: الاتحاد الأوروبي يقدم حزمة مالية لمصر بـ 7.2 مليار يورو

أكد السفير بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي دخلت مرحلة جديدة من "الشراكة الاستراتيجية الشاملة"، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تغطي مجالات واسعة تشمل الاقتصاد، والتجارة، والتعليم، والبحث العلمي، والتكنولوجيا.

جاءت تصريحات عبدالعاطي خلال لقائه "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، من بروكسل.

وكشف الوزير أن الاتحاد الأوروبي يقدم لمصر حزمة مالية تزيد قيمتها عن 7.2 مليار يورو، مؤكداً أن مصر تسلمت بالفعل الدفعة الأولى من هذا الدعم بقيمة مليار يورو.

وأشار إلى أنه سيتم قريباً التوقيع على اتفاق لاستكمال تحويل باقي الحزمة، وذلك بهدف دعم جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي في مصر.

كما لفت عبدالعاطي إلى أن التعاون يمتد ليشمل تعميق الشراكة العلمية وتبادل الطلاب والأساتذة، مما يتيح لمصر الاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجالات البحث العلمي والتقدم التكنولوجي.

وأشار الوزير إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيزور مقر البرلمان الأوروبي، وهي زيارة تعكس "قوة ومتانة العلاقات السياسية" بين مصر ودول الاتحاد.

وأكد عبدالعاطي وجود تعاون وثيق ومشاركة "متميزة" من الجانب البلجيكي في مشروع المتحف المصري الكبير، الذي وصفه بأنه "أهم احتفالية ثقافية في تاريخ مصر الحديث" و"هدية مصر للعالم"، مشدداً على أن ذلك يجسد حكمة القيادة المصرية في دعم القوة الناعمة لمصر.

و ثمن وزير الخارجية "القمة الناجحة" التي استضافتها شرم الشيخ مؤخراً، مؤكداً أنها أبرزت حكمة القيادة السياسية المصرية في إدارة الملفات الإقليمية.

وتابعت : رحبت مصر بخطة ترامب بشأن نشر قوة استقرار دولية في غزة، وشدد عبدالعاطي على ضرورة الإسراع في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية في مصر والأردن لتولي مهام الأمن والاستقرار داخل القطاع.

