تفاصيل اجتماع حزب العدل حول استعداداته لانتخابات مجلس النواب المقبلة

عقد النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، وأحمد القناوي، الأمين العام للحزب، اجتماعًا مع عدد من المرشحين في انتخابات مجلس النواب، بمقر الأمانة المركزية للحزب.

وبحسب بيان صادر عن الحزب، تناول الاجتماع مناقشة خطة خوض الانتخابات المقبلة، حيث أكد الحضور أن الحزب يدخل السباق الانتخابي بكل جدية وفق رؤية واضحة تم إعدادها على مدار السنوات الماضية، من خلال المنافسة على المقاعد الفردية والقوائم، بما يضمن حضورًا فاعلًا ومتوازنًا للحزب داخل المجلس القادم.

وأكد النائب عبد المنعم إمام أن حزب العدل يخوض الانتخابات تحت شعار "معركة من أجل المواطن أولًا"، انطلاقًا من إيمانه بأهمية المشاركة السياسية، وضرورة التنوع في الرؤى والأفكار التي تثري الحياة الحزبية والنيابية.

من جانبه، أوضح أحمد القناوي، الأمين العام للحزب، أن "العدل" اختار الدفع بمرشحين يمتلكون الكفاءة والقدرة على تنفيذ رؤية الحزب في مختلف الملفات، وطرح سياساته داخل البرلمان بما يخدم المواطنين ويعبر عن طموحاتهم.

وأضاف القناوي أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود وتكثيف العمل الميداني، مشيرًا إلى أن المرشحين بدأوا بالفعل التواصل مع المواطنين في دوائرهم لعرض برامجهم الانتخابية ومناقشة احتياجاتهم.

كما تطرق الاجتماع إلى آليات الدعم الفني والإعلامي للمرشحين، وسبل تعزيز التواصل بين المرشحين والقيادات المركزية لضمان وحدة الرسالة الانتخابية للحزب في مختلف المحافظات.

وفي ختام الاجتماع، أكد قيادات الحزب أن "العدل" يخوض الانتخابات بروح الفريق الواحد، واضعًا نصب عينيه هدف تعزيز الثقة بين المواطن والحزب، وإعادة الاعتبار للعمل البرلماني الجاد القائم على المعرفة والمساءلة وخدمة الصالح العام.

