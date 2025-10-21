زكي عبدالحميد رئيسًا للجنة التمويل والدعم بلجنة تطوير الإعلام

كتب – عمرو صالح:

عقدت لجنة "التمويل والدعم والنماذج الاقتصادية"، المنبثقة عن اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري، أولى اجتماعاتها بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو، بحضور المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس ورئيس اللجنة الرئيسية، والإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس ورئيس الأمانة الفنية للجنة الرئيسية.

وتم خلال الاجتماع اختيار زكي عبدالحميد، مدير الإعلانات والتسويق بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، رئيسًا للجنة، ودينا عثمان، رئيس قناة النيل الدولية، مقررةً لها.

كما ناقش الاجتماع خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، وتم تحديد عدد من نقاط العمل وتوزيع المهام على أعضاء اللجنة بما يضمن سرعة التنفيذ وتحقيق أفضل النتائج، وصولًا إلى تقديم ورقة عمل متكاملة.

وأكد أعضاء اللجنة أهمية وضع آليات عملية لتطوير منظومة التمويل في المؤسسات الإعلامية، بما يحقق الاستدامة الاقتصادية ويعزّز القدرة التنافسية للوسائل الإعلامية المصرية في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، مشددين على ضرورة دراسة التجارب الدولية الناجحة في مجال دعم وتمويل الإعلام، والاستفادة منها في بناء نموذج مصري متكامل يوازن بين الأهداف التنموية والمردود الاقتصادي.

وشارك في الاجتماع كلٌّ من: خالد البرماوي، كاتب صحفي متخصص في الإعلام الرقمي، ودينا عثمان، رئيس قناة النيل الدولية، وزكي عبدالحميد، مدير الإعلانات والتسويق بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وفادي رمزي، مدرب محترف بالوكالات الأجنبية العالمية، ومنال الدفتار، رئيس القناة الأولى بالتليفزيون المصري.