مصادر لمصراوي: تحديد مدة صلاحية تراخيص البناء بعامين فقط

كتب : محمد نصار

04:17 م 21/10/2025

تراخيص البناء

كشفت مصادر حكومية، عن إجراءات جديدة فيما يتعلق بأعمال تراخيص البناء على مستوى المحافظات.

وقالت المصادر، في تصريحات إلى مصراوي، اليوم الثلاثاء، إنه تم تحديد مدة صلاحية ترخيص البناء لتكون عامين من تاريخ إصدار الترخيص.

وشددت المصادر، على أن التعليمات تقضي باعتبار التراخيص السابق إصدارها منتهية الصلاحية بعد مرور عامين.

وأشارت المصادر، إلى التزام المستفيد عند نهاية هذه المدة بالتقدم إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (إدارة التراخيص) بموقف تنفيذ الأعمال لاستصدار الموافقة على منحه مدة جديدة.

تراخيص البناء صلاحية ترخيص البناء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

