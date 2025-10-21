تناولت برامج التوك شو، مساء الأثنين ، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

رئيس هيئة قناة السويس: 8 مليارات دولار أرباحًا متوقعة في 2026 بشروط



أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة قادرة على تحقيق أرباح قياسية تصل إلى 8 مليارات دولار خلال عام 2026، مشترطًا لاستدامة هذا الرقم استمرار الهدوء في قطاع غزة وعدم خرق اتفاقات وقف إطلاق النار



زراعة 4 آلاف شجرة.. محافظ الجيزة يكشف استعدادات محيط المتحف الكبير



ف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن تفاصيل خطة شاملة لتحسين الخدمات والبنية التحتية في محيط المتحف المصري الكبير، استعدادًا لافتتاحه المرتقب.

ستثمر التاريخ".. عمرو أديب: افتتاح المتحف المصري الكبير "يوم استثنائي



لق الإعلامي عمرو أديب، على الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر القادم، واصفًا الحدث بأنه "يوم استثنائي" وموعد جديد لمصر مع التألق العالمي.

الأولوية للأقل دخلًا.. "الإسكان" تكشف خطة توفير وحدات لمستأجري الإيجار القديم



قالت مي عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، إن الحكومة ستعمل على إتاحة وحدات سكنية مناسبة لمستأجري الإيجار القديم، مشيرة إلى أن عملية الحصر والفرز بدأت بالفعل لتحديد المستفيدين

هل الاحتفال بمولد سيدنا الحسين بدعة؟.. أمين الفتوى يُجيب

قال الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يقول إن الاحتفال بمولد سيدنا الحسين أو بآل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعة أو مخالف للسنة، فهو مخطئ في فهمه، لأن هذا الاحتفال هو تعبير عن المحبة والولاء لآل بيت النبي.





