رئيس هيئة قناة السويس: 8 مليارات دولار أرباحًا متوقعة في 2026 بشروط

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة قادرة على تحقيق أرباح قياسية تصل إلى 8 مليارات دولار خلال عام 2026، مشترطًا لاستدامة هذا الرقم استمرار الهدوء في قطاع غزة وعدم خرق اتفاقات وقف إطلاق النار.

وأوضح "ربيع"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أن استقرار الأوضاع الإقليمية هو الضمانة الأساسية لعودة حركة الملاحة العالمية إلى طبيعتها.

وشدد رئيس الهيئة على أن استمرار الحرب أو حدوث اختراقات في الهدنة يؤثر سلبًا على حركة التجارة العالمية، وبالتالي على عائدات قناة السويس، موضحًا: "إذا استمرت الضمانة لاستمرار السلامة ووقف الحرب في غزة، ستعود أرباح القناة لـ 8 مليارات دولار في العام المقبل، لكن اختراقات الهدنة لا يحقق ذلك".

وأضاف أن السفن التي تختار طرقًا بديلة بعيدًا عن القناة تتكبد خسائر اقتصادية وزمنية كبيرة، حيث تستغرق رحلتها ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع إضافية، فضلًا عن زيادة استهلاك الوقود وتأخر وصول سلاسل الإمداد والبضائع إلى الأسواق العالمية.

وفي سياق متصل، أشار الفريق أسامة ربيع إلى أن الهيئة وضعت خطة تحفيزية جديدة لجذب مزيد من السفن، بدأت بتطبيق تخفيضات تصل إلى 15% على رسوم العبور للسفن التي تتجاوز حمولتها 130 ألف طن.

وكشف أن 26 سفينة عبرت القناة بالفعل بعد تطبيق القرار، دفعت ما يقارب 128 مليون دولار، لافتًا إلى أن الهيئة تجري لقاءات مكثفة مع رؤساء الشركات البحرية الكبرى لبحث آفاق التعاون.