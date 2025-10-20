علق الإعلامي عمرو أديب، على الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر القادم، واصفًا الحدث بأنه "يوم استثنائي" وموعد جديد لمصر مع التألق العالمي.

وقال "أديب"، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، إن هذا الافتتاح يمثل تتويجًا لـ"سنوات من العمل الجاد والتخطيط المحكم"، مؤكدًا أن ما يتم إنجازه هو "تنمية لمشروع سياحي عظيم تتوارثه الأجيال".

وكشف أديب عن تفاصيل فنية خاصة بحفل الافتتاح، مشيرًا إلى أن الأوركسترا ستكون بقيادة الموسيقار ناير ناجي، وبتأليف الموسيقار هشام نزيه، موضحًا أن الأوركسترا ستضم عازفين من 79 دولة، من بينهم 121 عازفًا مصريًا.

وشدد أديب على الأهمية الاستراتيجية للمتحف، قائلًا: "مشروع المتحف المصري الكبير، ثقافي، استثماري، سياحي، ونحن نستثمر التاريخ؛ لنأخذ الحظ الجيد من السياحة".

وأشار إلى أن المتحف لا يقتصر على عرض الآثار التي تحكي تاريخ مصر القديم، بل "يصنع تاريخًا جديدًا بحد ذاته"، وذلك من خلال الموقع الفريد، وطريقة العرض، والتقنيات الحديثة المستخدمة.