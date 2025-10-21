إعلان

عمرو أديب: تتويج المغرب بكأس العالم للشباب إنجاز تاريخي للعرب وأفريقيا

كتب : داليا الظنيني

12:09 ص 21/10/2025

الإعلامي عمرو أديب

كتبت -داليا الظنيني :

علق الإعلامي عمرو أديب على تتويج المنتخب المغربي بكأس العالم للشباب لعام 2025، واصفًا الإنجاز بأنه "كبير" ويمثل "خطوة هامة في تاريخ كرة القدم العربية والأفريقية".


وخلال تقديمه لبرنامج "الحكاية" على قناة "Mbc مصر"، تناول أديب الشائعات التي انتشرت حول أداء واستعدادات منتخب مصر بعد تأهله إلى كأس العالم.

وسخر أديب من تلك الشائعات بطريقة طريفة، ناقلًا ما تردد: "وصلتني معلومات إن في ناس بتقول اتعشيت على كده (اكتفيت بهذا الإنجاز)، أنا بقولك ما اتعشيتش، إحنا لسه في الفطار".

وأكد الإعلامي أن الهدف الحالي للمنتخب المصري هو تقديم أداء مشرف ومستمر في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى متابعته لتطورات المنتخب باهتمام. واختتم أديب تعليقه بالقول: "المشوار لسه طويل، ولازم نركز على البناء والتطوير لتحقيق المزيد من النجاحات".

عمرو أديب المنتخب المغربي كأس العالم للشباب 2025 برنامج الحكاية

