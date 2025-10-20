كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن آخر التطورات المتعلقة بمشروع سد النهضة الإثيوبي الذي افتتحته الحكومة الإثيوبية خلال الأسابيع الماضية.

وقال "شراقي"، في منشور له عبر صفحته الشخصية "فيسبوك": "فتح إحدى بوابات المفيض العلوى من سد النهضة، بتصريف يومى يقترب من 200 مليون م3 ، وهو يعادل الإيراد اليومى للأمطار فى هذا التوقيت من شهر أكتوبر، وهذا دليل قاطع على توقف جميع التوربينات، والذي يتأكد من خلال الصور الفضائية أيضا اليوم 20 أكتوبر 2025".

وتابع: سوف ينخفض الايراد اليومى من الأمطار عند سد النهضة إلى 150 مليون م3 بنهاية الشهر، و50 مليون م3 بنهاية نوفمبر القادم، ويكفى استمرار فتح بوابة واحدة من المفيض العلوى الـ6، لإمرار الإيراد اليومى الحالى من الأمطار مع الإبقاء على مخزون البحيرة كاملا فى حالة استمرار توقف التوربينات، وفى حالة تشغيل متوسط أربعة توربينات سوف يتم غلق بوابة المفيض.

واختتم شراقي مشيرا إلى أن السد العالى يستقبل الإيراد المائى بكفاءة عالية كالمعتاد، والتخزين يتم بصورة طبيعية و مفيض توشكى مازال مغلقًا حتى أمس 19 أكتوبر.

اقرأ أيضاً:

مديرة اليونسكو تشيد بجهود "التعليم" في خفض كثافة الفصول وارتفاع نسب الحضور إلى 87%

صور.. حفل الخريجين الرسمي 2025 علوم عين شمس

المدارس تبدأ استعدادات تقييم شهر أكتوبر.. والتعليم توضح الضوابط