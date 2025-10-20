منتصف نوفمبر.. انطلاق مناقشة ميزانيات شركات الكهرباء للعام الجديد

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم تحديد منتصف نوفمبر الجارى موعدًا لانطلاق الجمعيات العمومية العادية للشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، لمناقشة ميزانيات العام المالي الجديد 2025/2026، وما تم تنفيذه وإنجازه من خطط ومشروعات مختلفة.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أنه جارٍ إعداد مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية للشركات، والتي سيتم إقرارها من الشركة القابضة لكهرباء مصر، منوهًا إلى أن الجمعيات ستُعقد من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

وأشار إلى أنه لم يُحدد بعد موعد انعقاد الجمعية العمومية لكل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والشركة القابضة لكهرباء مصر، لمناقشة موازنة العام الحالي، والتي يحضرها وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأعضاء من عدد من الوزارات الأخرى.