إعلان

منتصف نوفمبر.. انطلاق مناقشة ميزانيات شركات الكهرباء للعام الجديد

كتب : محمد صلاح

04:18 م 20/10/2025

وزير الكهرباء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم تحديد منتصف نوفمبر الجارى موعدًا لانطلاق الجمعيات العمومية العادية للشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، لمناقشة ميزانيات العام المالي الجديد 2025/2026، وما تم تنفيذه وإنجازه من خطط ومشروعات مختلفة.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أنه جارٍ إعداد مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية للشركات، والتي سيتم إقرارها من الشركة القابضة لكهرباء مصر، منوهًا إلى أن الجمعيات ستُعقد من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

وأشار إلى أنه لم يُحدد بعد موعد انعقاد الجمعية العمومية لكل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والشركة القابضة لكهرباء مصر، لمناقشة موازنة العام الحالي، والتي يحضرها وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأعضاء من عدد من الوزارات الأخرى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الكهرباء ميزانيات شركات الكهرباء الجمعيات العمومية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

هدوء مفاجئ في أسعار الذهب بعد قفزات قياسية.. فما الأسباب؟
نقابة القطاع الخاص تطالب بمراجعة الحد الأدنى للأجور كل 6 أشهر
قرار رسمي من الحكومة بشأن مهلة التصالح على مخالفات البناء
زخم الأموال الساخنة.. مصر تجمع 91% من مستهدف الدين المحلي السنوي في 3 أشهر فقط