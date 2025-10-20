فرق صعيد مصر تبدع في ثاني ليالي مهرجان التعامد بأسوان

قبل الإغلاق النهائي.. 8 صور لم تنشر من قبل للحظة اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

تألقت فرق صعيد مصر خلال ثاني ليالي فعاليات مهرجان أسوان "تعامد الشمس"، الذي يقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، احتفالا بظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل، وتستمر فعالياته حتى الثاني والعشرين من أكتوبر الجاري.

في ميدان المحطة، قدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية باقة متنوعة من رقصاتها التراثية المتميزة، من بينها رقصة الأراجيد النوبية، والكف الجعفري التي تقام في الأفراح، إلى جانب فاصل غنائي للفنان عمرو مصطفى، وفقرة التاتة وهي رقصة صعيدية تجسد ملامح كبار السن، الفرقة إشراف شعبان حسين ومدرب الفرقة مدحت محرم.

وفي مكتبة الطفل بدراو، تألقت فرقة الأقصر للفنون الشعبية بمجموعة من الفقرات الاستعراضية، منها الصعيدي بالعصا الواحدة، والصعيدي بالعصاتين، والفرح الأقصري، تدريب أحمد عبد الرازق وإدارة مصطفى برعي.

أما في قصر ثقافة كوم أمبو، فقدمت فرقة سوهاج للفنون الشعبية برنامجا مستوحى من البيئة السوهاجية، تضمن عروضا للتحطيب والربابة والخلاخال السوهاجي، تصميم وتدريب محمد الرز.

اما في قصر ثقافة الرديسية فقدمت فرقة ملوي للفنون الشعبية بقيادة محمد شحاتة، مجموعة منوعة من الفقرات الفنية مستوحاة من التراث الصعيدي لمحافظة المنيا.

وتواصل الفرق تقديم عروضها الفنية على مدار أيام المهرجان بالمواقع الثقافية المختلفة.

وتستمر الفعاليات خلال الأيام المقبلة بعروض فنية في عدد من المواقع الثقافية، منها: مسرح فوزي فوزي، وقصر ثقافة كركر، حسن فخر الدين، الرديسية، السباعية، كوم أمبو، إلى جانب مكتبة الطفل بدراو، وبيت ثقافة كلابشة ودهميت وتوشكى، وميدان المحطة.

ويشارك في مهرجان التعامد هذا العام ثمانية فرق فنون شعبية هي: بورسعيد، الأنفوشي، الأقصر، كفر الشيخ، ملوي، العريش، وسوهاج.

ويوم الثلاثاء 21 أكتوبر، تنتقل الفرق المشاركة إلى مدينة أبو سمبل لتقديم عروضها الفنية في احتفالية كبرى، تقام في السادسة والنصف مساء بمعبد أبو سمبل، يعقبها حفل آخر في التاسعة مساء بالسوق السياحي بالمدينة.

ويقام المهرجان بإشراف وتنفيذ الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، من خلال إدارتي المهرجانات والفنون الشعبية وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد وفرع ثقافة أسوان وتختتم فعالياته صباح الأربعاء 22 أكتوبر بعروض فنية أمام معبد أبو سمبل، بالتزامن مع ظاهرة تعامد الشمس.

