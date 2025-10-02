إعلان

أسامة كمال: خطة ترامب بشأن غزة لا تلبي طموحات الفلسطينيين

كتب : حسن مرسي

10:54 م 02/10/2025

الإعلامي أسامة كمال

حذر الإعلامي أسامة كمال من خطورة التطورات الراهنة في المنطقة، مؤكدًا أن الوضع يتطلب تحركًا فوريًا دون تأخير.

وقال خلال تقديمه برنامج "مساء dmc" على قناة dmc: "المهم أن نبدأ اليوم لا غدًا، لأن الحرب قد تشتعل في أي لحظة"، مشيرًا إلى أن ما نشهده اليوم هو نتيجة مباشرةً لفشل سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف كمال أن المشهد الحالي يعكس سيناريو أمرًا واقعًا يمنح إسرائيل مظهرًا شكليًا للانتصار، موضحًا أن هذا السيناريو يمنح في المقابل حركة حماس مكاسبًا سياسيةً محدودةً.

وتابع : "الحلول الدبلوماسية المطروحة حتى الآن لا ترتقي إلى مستوى تطلعات الشعب الفلسطيني"، مؤكدًا أنها تعكس حالة فشلًا سياسيًا داخل إسرائيل نفسها.

وأشار إلى أن نتنياهو تراجع عن كثيرًا من مواقفه المعلنة، لافتًا إلى أن اعتذاره لقطر بعد سلسلة تهديداتٍ يمثل دليلًا على هذا التراجع.

وأكد الإعلامي أسامة كمال أن رئيس وزراء قطر ورئيس المخابرات العامة المصرية أبلغا قيادة حماس بتفاصيل الخطة الأمريكية، موضحًا أن الحركة وعدت بالرد خلال أيام.

الإعلامي أسامة كمال خطة ترامب بشأن غزة خطة ترامب لا تلبي طموحات الفلسطينيين برنامج مساء Dmc

فيديو قد يعجبك:



