السكة الحديد: تعديل مواعيد بعض القطارات اعتبارًا من السبت المقبل

كتب : محمد نصار

08:41 م 02/10/2025
قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل مواعيد بعض القطارات على خطوطها، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 4 أكتوبر 2025، كما يلي:


قطار 762 (تحيا مصر) البصيلي / رشيد: موعد القيام الجديد الساعة 06:00 صباحًا بدلاً من 06:35 صباحًا.


قطار 766 (تحيا مصر) المعمورة / رشيد: موعد القيام الجديد الساعة 07:55 صباحًا بدلاً من 07:50 صباحًا.


قطار 765 (تحيا مصر) رشيد / المعمورة: موعد القيام الجديد الساعة 06:25 صباحًا بدلاً من 07:10 صباحًا.


قطار 4204 (تحيا مصر) القصابي بحري / البصيلي: موعد القيام الجديد الساعة 06:00 صباحًا بدلاً من 06:15 صباحًا.


ويتم تنفيذ هذه التعديلات وفق الجداول الرسمية المرفقة، مؤكدة الهيئة التزامها الدائم بتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب.

السكة الحديد القطارات الهيئة القومية

