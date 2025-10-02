السكة الحديد: تعديل مواعيد بعض القطارات اعتبارًا من السبت المقبل

انتصار السيسي: التعليم الفني هو أحد الأعمدة المهمة في بناء وطننا



قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل مواعيد بعض القطارات على خطوطها، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 4 أكتوبر 2025، كما يلي:



قطار 762 (تحيا مصر) البصيلي / رشيد: موعد القيام الجديد الساعة 06:00 صباحًا بدلاً من 06:35 صباحًا.



قطار 766 (تحيا مصر) المعمورة / رشيد: موعد القيام الجديد الساعة 07:55 صباحًا بدلاً من 07:50 صباحًا.



قطار 765 (تحيا مصر) رشيد / المعمورة: موعد القيام الجديد الساعة 06:25 صباحًا بدلاً من 07:10 صباحًا.



قطار 4204 (تحيا مصر) القصابي بحري / البصيلي: موعد القيام الجديد الساعة 06:00 صباحًا بدلاً من 06:15 صباحًا.



ويتم تنفيذ هذه التعديلات وفق الجداول الرسمية المرفقة، مؤكدة الهيئة التزامها الدائم بتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب.