

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التزام مصر الكامل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، مشددًا على أن هذا البرنامج يتم تنفيذه وفق رؤية مصرية تهدف إلى تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني.



وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الحكومة تتفق مع صندوق النقد الدولي على مستهدفات محددة، لكنها تحتفظ بحق تعديل توقيت بعض هذه المستهدفات بناءً على الظروف الاستثنائية، مضيفًا أن هذا النهج يعكس مرونة الدولة في إدارة برنامج الطروحات.



وأوضح رئيس الوزراء، أن الاجتماعات السنوية مع صندوق النقد الدولي المقررة خلال الأسبوعين المقبلين ستشهد مشاركة محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء، قائلًا: "نناقش مع الصندوق أي تأخيرات ناتجة عن الأوضاع الإقليمية، مع التأكيد على التزامنا بالإصلاحات."



وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مرن يراعي الظروف الإقليمية، مشددًا على أن هذا النهج يضمن تحقيق تنمية مستدامة تحافظ على مصالح الشعب المصري.