إعلان

رئيس الوزراء: الموقف المصرى ثابت برفض تهجير الأشقاء الفلسطينيين

كتب : حسن مرسي

07:30 م 02/10/2025

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


هنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر العظيم


وتابع مدبولي خلال المؤتمر الصحفي للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن رسائل الرئيس السيسي خلال زيارته للأكاديمية العسكرية تؤكد على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية


وأكد رئيس الوزراء، على أن هناك ثوابت في الموقف المصري تجاه الحرب في غزة على رأسها وقف إطلاق النار في غزة ورفض التهجير وإدخال المساعدات وعدم ضم أي أراض فلسطينية.


وشدد مدبولي على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الاصلاح الاقتصادي، مضيفًا: "نتوقع ارتفاع معدلات النمو خلال العام الحالي".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأشقاء الفلسطينيين الدكتور مصطفى مدبولي الموقف المصرى

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

صندوق النقد: التوقيت الدقيق للمراجعة الخامسة والسادسة لمصر لا تزال قيد النقاش
"حتى يتذكر الجميع".. القوات المسلحة تنشر فيديوهات نادرة عن حرب أكتوبر
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% للمرة الرابعة في 2025