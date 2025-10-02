رئيس الوزراء: الموقف المصرى ثابت برفض تهجير الأشقاء الفلسطينيين



هنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر العظيم



وتابع مدبولي خلال المؤتمر الصحفي للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن رسائل الرئيس السيسي خلال زيارته للأكاديمية العسكرية تؤكد على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية



وأكد رئيس الوزراء، على أن هناك ثوابت في الموقف المصري تجاه الحرب في غزة على رأسها وقف إطلاق النار في غزة ورفض التهجير وإدخال المساعدات وعدم ضم أي أراض فلسطينية.



وشدد مدبولي على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الاصلاح الاقتصادي، مضيفًا: "نتوقع ارتفاع معدلات النمو خلال العام الحالي".