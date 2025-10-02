انتصار السيسي: التعليم الفني هو أحد الأعمدة المهمة في بناء وطننا

661 سفينة تعدل مسارها للعبور من خلال قناة السويس في النصف الأول من 2025

أكدت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها بالمشاركة في فاعلية “فني وافتخر” لتكريم خريجي الدبلومات الفنية.

وقالت السيدة انتصار السيسي: سعدت اليوم بالمشاركة في فاعلية “فني وافتخر” لتكريم أبنائنا وبناتنا من خريجي الدبلومات الفنية.

وأضافت "السيسي": لقد أثبت شبابنا أن التعليم الفني هو أحد الأعمدة المهمة في بناء وطننا، وأن المهارة والإبداع قادرة على فتح آفاق واسعة من الفرص المستقبلية.

وأوضحت: أهنئ أبناءنا الخريجين، وأثمن جهود الدولة في دعم التعليم الفني وربطه بسوق العمل، ليبقى شباب مصر دائمًا مصدر فخر واعتزاز.

