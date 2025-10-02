شراقي: انخفاض ملحوظ في التصريف اليومي لسد النهضة

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن التصريف اليومي من سد النهضة انخفض بصورة ملحوظة أمس واليوم حول 400 مليون م3.

وأضاف "شراقي"، عبر حسابه على فيسبوك: "هذا يقترب من معدل الأمطار الحالي المتوسط، حيث الشهر الأخير في موسم الأمطار يُقدر بنحو 300 مليون م3/يوم.

وتابع: خفض المنصرف من سد النهضة سوف يؤدي إلى خفض مستويات النيل الأزرق والنيل الرئيسي وانحسار الفيضان عن المناطق الزراعية على جانبي النهر، كما أنه يساعد على عودة سد الروصيرص إلى التشغيل الطبيعي من حيث الوارد والمنصرف.

وأوضح أن السودان يستطيع حصر الخسائر التي تمت جراء الفيضان، ومن حقه المطالبة بتعويضات للسكان الذين تضرروا بشدة من الفيضان الذي ليس له أي علاقة بالأمطار الحالية المتوسطة من حيث الكم والتي لا يمكن أن تؤدي إلى فيضان مثل الذي يحدث الآن.

وأشار إلى أن من المتوقع أن تظل بوابات المفيض (بوابتين) مفتوحة طوال شهر أكتوبر في حال استمرار توقف التوربينات حيث أنها المنفذ الوحيد لتصريف مياه الأمطار الحالية.

