إعلان

قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم مساء الجمعة

كتب : محمد أبو بكر

04:24 م 02/10/2025

قطع المياه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع المياه عن المنطقة المحصورة بين الهرم وفيصل من المساحة حتى المريوطية وذلك لمدة 6 ساعات، بدءًا من الساعة 12 مساء الجمعة 3 أكتوبر إلى الساعة 6 صباح السبت 4 أكتوبر.

وأوضحت محافظة الجيزة، في بيان، اليوم، أن الشركة قد أرجعت سبب قطع المياه إلى أعمال ربط خط مياه الشرب الجديد قطر 300 مم على خطي قائمين قطر 300 مم و200 مم من الاتجاهين، والمتعارضين مع أعمال محطة مترو الطالبية بالخط الرابع.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن شركة مياه الشرب ستقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين.

اقرأ أيضًا:

ولي أمر يشتكي معلمًا بالاعتداء على ابنه بمدرسة في الجيزة.. و"التعليم" تحقق

وزير التعليم العالي يعلن مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية 2024/2025

بالصور.. أول رد من "التعليم" بشأن الاعتداء على طالب بمدرسة في شبرا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطع المياه الهرم شركة مياه الشرب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مستوى قياسي جديد.. قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات
الدولار يواصل خسائره ويهبط 12 قرشا بمنتصف تعاملات اليوم
محمود سعد: أول مرة أصبغ شعري.. وهذا رأيي في لبس الحلق للرجال والبوتكس والفيللر - فيديو
رغم شحنه ووجود رصيد.. أسباب قطع الكهرباء فجأة عن العداد مسبق الدفع