قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم مساء الجمعة

أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع المياه عن المنطقة المحصورة بين الهرم وفيصل من المساحة حتى المريوطية وذلك لمدة 6 ساعات، بدءًا من الساعة 12 مساء الجمعة 3 أكتوبر إلى الساعة 6 صباح السبت 4 أكتوبر.

وأوضحت محافظة الجيزة، في بيان، اليوم، أن الشركة قد أرجعت سبب قطع المياه إلى أعمال ربط خط مياه الشرب الجديد قطر 300 مم على خطي قائمين قطر 300 مم و200 مم من الاتجاهين، والمتعارضين مع أعمال محطة مترو الطالبية بالخط الرابع.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن شركة مياه الشرب ستقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه للمواطنين.

اقرأ أيضًا:

ولي أمر يشتكي معلمًا بالاعتداء على ابنه بمدرسة في الجيزة.. و"التعليم" تحقق

وزير التعليم العالي يعلن مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية 2024/2025

بالصور.. أول رد من "التعليم" بشأن الاعتداء على طالب بمدرسة في شبرا