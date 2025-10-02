"بحوث الصحراء" يستقبل وفدًا صينيًا لتعزيز التعاون البحثي والتكنولوجي

661 سفينة تعدل مسارها للعبور من خلال قناة السويس في النصف الأول من 2025

استقبلت محطة بحوث جنوب سيناء التابعة لمركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدًا صينيًا رفيع المستوى ضم مدير معهد الحديقة النباتية الصينية وعددًا من ممثلي مركز الأبحاث الصيني الأفريقي المشترك، وذلك في إطار بروتوكول التعاون القائم بين المركز والأكاديمية الصينية للعلوم لتعزيز الشراكة العلمية وتبادل الخبرات.

وخلال الزيارة، استعرض الدكتور أحمد الحاوي، رئيس المحطة، أبرز الأنشطة والابتكارات البحثية بالمحطة، وعلى رأسها بنك الجينات النباتية والصوب الزراعية. كما قدّم الدكتور محمد حمدي عمار، المشرف الفني على المحطات البحثية ومنسق التعاون المصري الصيني، عرضًا حول أنشطة بنك الجينات، مؤكدًا أهميته في حفظ الأصول الوراثية النباتية في بيئة صحراوية مميزة مثل جنوب سيناء.

كما تفقد الوفد وحدة إعادة تدوير المخلفات الزراعية، حيث عُرضت الجهود المبذولة في تصنيع الأعلاف والأسمدة، وقدم الدكتور حسن جودة شرحًا حول المكونات العلفية غير التقليدية كحلول مبتكرة لتغذية الحيوانات تتناسب مع طبيعة البيئة الصحراوية.

واستعرض الدكتور محمد السيد، نائب رئيس المحطة، أحدث أنشطة محطات تحلية المياه والتقنيات الزراعية الحديثة المستخدمة، بما يواكب التحديات المناخية والبيئية بالمنطقة.

وأعرب أعضاء الوفد الصيني عن تقديرهم للتجربة البحثية المتكاملة التي يشهدها مركز بحوث الصحراء، مثمنين جهوده في إدارة الموارد الصحراوية ودعم التنمية الزراعية المستدامة.

وفي ختام الزيارة، تم الاتفاق على دعم مشروعات بحثية مشتركة، وتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا الزراعية والبحوث الصحراوية، وتبادل الخبرات، بما يساهم في نقل التكنولوجيا الصينية وتطوير القدرات البحثية المصرية في مواجهة التحديات البيئية، خصوصًا في مناطق جنوب سيناء.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتكليفات الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز للمشروعات والمشرف على المحطات البحثية.