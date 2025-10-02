شهد المتحف المصري الكبير، مساء أمس، احتفالية لتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين مجموعة "صن رايز" للفنادق والمنتجعات، ومجموعة "ماينور" الدولية للضيافة، إحدى كبرى المجموعات الفندقية العالمية المالكة لعدد من العلامات الفندقية الشهيرة، وذلك بحضور شريف فتحي وزير السياحة والآثار. وكان دولة رئيس مجلس الوزراء قد شهد مراسم توقيع الاتفاقية صباح أمس.

وبموجب هذه الشراكة، سيتم إطلاق خطة توسعية تستهدف افتتاح وإدارة 50 فندقًا جديدًا في مصر، بما يعكس ثقة متزايدة في السوق المصري وقطاع السياحة. وتشمل الشراكة أيضًا شركة "مدار" للتطوير العقاري، حيث ستكون البداية بإطلاق أربعة فنادق كبرى ضمن مشروعاتها السياحية والسكنية، وهي: فندق في "أزهى رأس الحكمة"، وآخر في "كنز زايد الجديدة"، بالإضافة إلى فندقين في "أزهى العين السخنة".

وفي كلمته خلال الاحتفالية، أعرب شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن تفاؤله بما ستحققه هذه الشراكة من نتائج إيجابية على القطاع الفندقي، مؤكدًا أن مثل هذه الخطوات تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على جذب الاستثمارات وتعزيز الطاقة الفندقية بما يتواكب مع خططها لتحقيق طفرة في قطاع السياحة، والوصول إلى أعداد أكبر من السائحين خلال السنوات المقبلة.

وأكد الوزير، أن انضمام علامات فندقية عالمية جديدة للسوق المصري يُضاف إلى سلسلة النجاحات التي يحققها القطاع، مشددًا على أن مصر تتمتع بتنوع فريد في منتجاتها السياحية يؤهلها لتكون في صدارة الوجهات العالمية.

من جانبه، ثمّن حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة "صن رايز" ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، دعم القيادة السياسية والحكومة لقطاع السياحة، مشيرًا إلى أن هذا الدعم أسهم في تعزيز مكانة مصر السياحية إقليميًا ودوليًا، ومؤكدًا أن القطاع يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدف الوصول إلى 30 مليون سائح. وكشف أن الخطة التوسعية ستشمل إنشاء فنادق جديدة في العين السخنة والقاهرة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان، إضافة إلى الساحل الشمالي.

بدوره، أعرب ويليام إي هاينكي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "ماينور إنترناشيونال"، عن سعادته بتدشين مشروعات فندقية جديدة في مصر، مؤكدًا أن مصر تُعد "بلده الثاني". وأوضح أن المجموعة ستبدأ شراكتها مع "أزهى" لإقامة سلسلة من الفنادق المتميزة.

وشهد الحفل مشاركة عدد من قيادات وزارة السياحة والآثار، من بينهم: يمنى البحار نائب الوزير، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى جانب المستشارة رنا جوهر، وأحمد نبيل معاون الوزير.

