رئيس مجلس النواب يهنئ الشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر

هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصار السادس من أكتوبر المجيد، مؤكدًا أنها ستبقى خالدة في ذاكرة الأمة.

وقال "جبالي"، في كلمته خلال الجلسة العامة للمجلس: "بعد أيام قليلة تطل علينا ذكرى السادس من أكتوبر، اليوم الذي بزغ فيه فجر الحرية على أرض سيناء الطاهرة، حين سطر أبطال مصر بدمائهم ملحمة بطولية عظيمة بددت أوهام العدو وأبهرت العالم، وأثبتت أن إرادة الشعوب أقوى من أي سلاح".

وأضاف: "لم يكن السادس من أكتوبر مجرد يوم في التاريخ، بل كان نقطة تحول كبرى وفجرًا جديدًا للأمة بأسرها، تجلت فيه أسمى معاني العزة والكرامة، وامتزجت فيه دماء الشهداء بتراب سيناء الطاهر، فصار كل شبر منها قصة بطولة".

وأشار رئيس النواب إلى أن النصر العظيم لم يكن وليد لحظة، وإنما ثمرة إعداد طويل وصبر ووحدة وطنية صلبة جمعت المصريين جميعًا، جيشًا وشعبًا، مسلمين ومسيحيين، مدناً وقرى، حتى أصبحت مصر كلها جبهة واحدة.

وأكد "جبالي"، أن انتصار أكتوبر يظل درسًا خالدًا في أن مصر لا تُهزم، وأن جيشها الباسل درعها وسيفها، ماضيًا في حماية الوطن وصون مقدراته، مشيدًا في الوقت نفسه بدور رجال الشرطة في خوض معركة الأمن جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة.

وقال رئيس مجلس النواب إن ذكرى أكتوبر هذا العام تأتي ومصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تخوض معركة البناء والتنمية، استلهامًا من روح أكتوبر التي أكدت أن النصر يتحقق بالصبر والتخطيط والوحدة الوطنية.

واختتم كلمته قائلًا: "رحم الله شهداءنا الأبرار، وحفظ جيشنا العظيم، وأدام على مصر الأمن والاستقرار، لتبقى قوية منيعة صامدة أمام كل التحديات".

