إعلان

الكهرباء: توقيع عقد السلك الأرضي المزود بالألياف الضوئية لمحطة العاشر

كتب- محمد صلاح:

12:49 م 02/10/2025

المهندسة مني رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وقّعت اليوم المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدًا مع تحالف يضم شركة ZTT الصينية وشركة Nile Logistics International المصرية، ومثّل التحالف المهندسة إيمان النمر، المدير التنفيذي لشركة ZTT مصر، وذلك بحضور المهندس أحمد فتحي، رئيس قطاعات المشروعات المركزية.

ويتضمن العقد تنفيذ أعمال تصنيع وتوريد واختبار ونقل وتركيب السلك الأرضي المزود بالألياف الضوئية (OPGW) وملحقاته، لصالح مخازن الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بهدف ربط محطة محولات العاشر (500 ك.ف) بالشبكة القومية، من خلال فتح الخطوط الهوائية أحادية الدائرة ثلاثية الموصل (بدر/أبو زعبل) و(أبو زعبل/S1) جهد 500 ك.ف (دخول/خروج) على محطة محولات العاشر 500.

ويُعد هذا المشروع من المشروعات الاستراتيجية التابعة لمنطقة كهرباء القناة، وتبلغ مدة التوريد ثمانية أشهر من تاريخ توقيع العقد، وذلك ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع كفاءة الشبكة القومية وتحسين جودة التغذية الكهربائية.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس| سحب ممطرة على هذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

هل فتحت مصر مفيض توشكى لاستقبال مياه الفيضانات القادمة من السودان؟

رغم شحنه ووجود رصيد.. أسباب قطع الكهرباء فجأة عن العداد مسبق الدفع

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المهندسة منى رزق عقد السلك الأرضي محطة العاشر الكهرباء

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مستوى قياسي جديد.. قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات
الدولار يواصل خسائره ويهبط 12 قرشا بمنتصف تعاملات اليوم
محمود سعد: أول مرة أصبغ شعري.. وهذا رأيي في لبس الحلق للرجال والبوتكس والفيللر - فيديو
رغم شحنه ووجود رصيد.. أسباب قطع الكهرباء فجأة عن العداد مسبق الدفع