الكهرباء: توقيع عقد السلك الأرضي المزود بالألياف الضوئية لمحطة العاشر

وقّعت اليوم المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدًا مع تحالف يضم شركة ZTT الصينية وشركة Nile Logistics International المصرية، ومثّل التحالف المهندسة إيمان النمر، المدير التنفيذي لشركة ZTT مصر، وذلك بحضور المهندس أحمد فتحي، رئيس قطاعات المشروعات المركزية.

ويتضمن العقد تنفيذ أعمال تصنيع وتوريد واختبار ونقل وتركيب السلك الأرضي المزود بالألياف الضوئية (OPGW) وملحقاته، لصالح مخازن الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بهدف ربط محطة محولات العاشر (500 ك.ف) بالشبكة القومية، من خلال فتح الخطوط الهوائية أحادية الدائرة ثلاثية الموصل (بدر/أبو زعبل) و(أبو زعبل/S1) جهد 500 ك.ف (دخول/خروج) على محطة محولات العاشر 500.

ويُعد هذا المشروع من المشروعات الاستراتيجية التابعة لمنطقة كهرباء القناة، وتبلغ مدة التوريد ثمانية أشهر من تاريخ توقيع العقد، وذلك ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع كفاءة الشبكة القومية وتحسين جودة التغذية الكهربائية.

