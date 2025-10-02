وفد جنوب أفريقي يتفقد منظومة صادرات الرمان المصرية

661 سفينة تعدل مسارها للعبور من خلال قناة السويس في النصف الأول من 2025

استقبلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدًا من خبراء الحجر الزراعي بجنوب أفريقيا، لبحث ترتيبات تصدير الرمان المصري إلى السوق الجنوب أفريقي، في إطار جهود مصر لفتح أسواق جديدة وتعزيز صادراتها الزراعية.

تأتي الزيارة تنفيذًا لتكليفات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوجيهات الدكتور أحمد العُضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، بزيادة انسياب حركة الصادرات ودعم وصول المنتج المصري لمختلف الأسواق العالمية.

استعراض المنظومة المصرية للصادرات

عقد الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، اجتماعًا مع الوفد الجنوب أفريقي، استعرض خلاله منظومة التكويد والتتبع، وجهود الحجر الزراعي المصري في التوافق مع متطلبات الدول المستوردة وضمان جودة الصادرات.

كما زار الوفد معهد بحوث وقاية النباتات، حيث قدّم الدكتور أحمد عبدالمجيد، مدير المعهد، شرحًا لدور المعهد ومنظومة تعريف الحشرات باستخدام أحدث التقنيات، إلى جانب التعرف على المجموعة الحشرية الفريدة بمتحف الحشرات.

جولات ميدانية ومعامل متخصصة

تضمنت الزيارة تفقد المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، حيث استعرضت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل، أنشطة التحليل المعتمدة عالميًا، وأهم شهادات الجودة التي حصل عليها المعمل.

وفي سياق متصل، رافق مسؤولو الصحة النباتية الوفد في جولة ميدانية بعدد من المزارع ومحطات التعبئة المعتمدة للرمان، للتعرف على نظم الفحص والرقابة المطبقة من المزرعة حتى ميناء التصدير.

إشادة بالمنظومة المصرية

أشاد الجانب الجنوب أفريقي بقدرة الحجر الزراعي المصري على تطبيق المعايير الدولية للصحة النباتية، خاصة فيما يتعلق بمنظومة التكويد والتتبع ونظم المعالجة بالتبريد، مؤكدين جاهزية الرمان المصري لدخول السوق الجنوب أفريقي.

تنسيق مشترك

تمت الزيارة بالتنسيق بين الحجر الزراعي المصري، والمستشار التجاري إيهاب صلاح الدين رئيس مكتب التمثيل التجاري ببريتوريا، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والإدارة العامة للعلاقات الزراعية الخارجية، وعدد من أجهزة الوزارة المعنية.

