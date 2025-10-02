التعليم: لا ربط بين دفع المصروفات وتسليم الكتب بمدارس اللغات

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حزمة من القرارات العاجلة، خلال اجتماع عبر الفيديو كونفرانس، بشأن المدارس الرسمية والمتميزة للغات، بهدف تنظيم عملية تسليم الكتب الدراسية، وضبط متابعة المصروفات، وتعزيز الانضباط داخل المدارس.

تسليم الكتب دون ربطها بالمصروفات

أكدت الوزارة أنه لا يوجد أي ربط بين سداد المصروفات الدراسية وتسليم الكتب، سواء الخاصة باللغة العربية أو اللغات الأجنبية. وشددت على ضرورة تسليم جميع الكتب للطلاب، ومتابعة النواقص مع مخازن الإدارات التعليمية خلال يومين، على أن يكون جميع الطلاب قد استلموا كتبهم في موعد أقصاه الأحد 5 أكتوبر الجاري.

وأضافت أن الطلاب المحولين من إدارة إلى أخرى، سيتم تسليمهم الكتب من المدارس المحولين منها، لضمان انتظام العملية التعليمية وعدم حدوث تأخير في استلام المقررات الدراسية.

متابعة المصروفات وفق الإجراءات المقررة

وشددت الوزارة على ضرورة حصر المصروفات التي تم دفعها بالنظام القديم سواء عبر ماكينة المدرسة أو البريد، وإرسال أسماء الطلاب وإيصالات الدفع من المدارس إلى الإدارات ومنها إلى الوزارة، لضمان عدم تكرار السداد.

كما وجهت الإدارات التعليمية بحصر الطلاب غير المسددين للمصروفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلهم إلى مدارس عربية، على أن يكون آخر موعد لذلك يوم الثلاثاء 7 أكتوبر الجاري.

تسليم الأكواد والأجهزة

كما أكدت الوزارة على سرعة تسليم الأكواد الخاصة بطلاب المرحلة الثانوية (اسم المستخدم وكلمة المرور)، إضافة إلى تسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، مع أخذ إقرار من ولي الأمر في حالة عدم سداد التأمين، لضمان جاهزية الطلاب للعام الدراسي.

تعزيز الانضباط والسلوكيات

وفيما يخص الانضباط المدرسي، شددت الوزارة على متابعة مديري المدارس مع الأخصائيين الاجتماعيين لتفعيل لائحة الانضباط، وتحسين السلوك الطلابي. كما أكدت على ضرورة التزام المعلمين بالحضور منذ الطابور الصباحي وحتى نهاية اليوم الدراسي، مع إنهاء عمل أي معلم يخالف هذه التعليمات واستبداله فورًا.

توريد النسبة المقررة

كما وجهت الوزارة الإدارات التعليمية بمتابعة توريد نسبة الـ 1% المقررة لصالح الوزارة والإدارة، مشيرة إلى أن جميع كتب اللغات قد وصلت إلى مخازن الإدارات، ويتوجب سرعة تسلمها وتوزيعها قبل الأحد 5 أكتوبر الجاري.

