السبت.. مناقشة المجموعة القصصية "عالقون في الشبكة" بمكتبة ديوان

تستعد الكاتبة منى رضوان، لمناقشة مجموعتها القصصية الجديدة، "عالقون في الشبكة: قصص من زمن يحكمه الـ AI"، الصادرة عن دار نهضة مصر للنشر، في مكتبة ديوان فرع مصر الجديدة، يوم السبت المقبل الموافق 4 أكتوبر.

يقدم الكتاب رؤية تنبؤية جريئة للعلاقة المعقدة بين الإنسان والتكنولوجيا، ويسلط الكتاب الضوء على التغيرات الجذرية التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على حياتنا.

وتمزج المجموعة بين الواقعية والفانتازيا لتعرض مشاهد يومية مألوفة، لكن بعين ناقدة لا تخلو من مسحة سخرية، كاشفة المفارقات التي جلبتها التكنولوجيا، من الأجهزة الذكية إلى مفهوم الـ "ميتافيرس".

وتتنوع عناوين القصص لتؤكد اتساع نطاق الموضوعات المتناولة، من العلاقات الإنسانية إلى الهوس بالشبكات، إذ تشمل المجموعة قصصًا مثيرة للانتباه مثل: "إيميل حلزوني"، "مدينة الواي فاي"، و"كشري الميتافيرس"، وصولًا إلى قصة "الخاطبة الذكية".