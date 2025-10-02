يوسف حواس: شباب مصر في الخارج خط الدفاع الأول عن السفارات

كتبت -داليا الظنيني:

قال يوسف حواس عضو اتحاد شباب المصريين في الخارج، أنّ واجب الاتحاد هو حماية السفارات المصرية في مختلف الدول، باعتبارها تمثل "أرضاً مصرية في دول أجنبية"، مشدداً على أن أي محاولة للاعتداء على هذه السفارات ستُقابل بموقف صارم من الشباب المصريين.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّه وقف لمدة عشرة أيام متواصلة أمام السفارة المصرية في هولندا للتصدي لأي محاولة اعتداء، مشيراً إلى أن تدخل وزارة الخارجية المصرية كان له أثر بارز في الإفراج عن الشاب أحمد عبد القادر، بعد استهدافه من بعض العناصر المعادية.



وأوضح أن الشباب المصري بالخارج لا يقبل المساس بكرامة وطنهم أو رئيسهم، مشدداً على أن أي معتدٍ على السفارات المصرية لن يجد سوى المواجهة المباشرة من أبناء الوطن.



وأشار إلى موقفه الحاسم عندما حاول أحد الأشخاص الاقتراب من سور السفارة المصرية في لندن، مؤكداً أنه تصدى له فوراً لحماية رموز الدولة.



وأشاد حواس بالدور المهم الذي تلعبه المرأة المصرية في الداخل والخارج، مؤكداً أن المرأة كانت ولا تزال نموذجاً للشجاعة والالتزام في الدفاع عن الوطن، وهو ما يعكس قوة المجتمع المصري ووحدته في مواجهة التحديات.





