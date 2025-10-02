متحدث "الإسكان" يكشف سبب غرق منازل "بحر أبو المير" بالفيوم

كتبت -داليا الظنيني:

كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، تفاصيل أزمة غرق منازل قرية بحر أبو المير التابعة لمركز إطسا بالفيوم بمياه الصرف الصحي، موضحاً أن المشكلة تعود إلى شبكة قديمة من الثمانينيات.



وأوضح خطاب، في مداخلة هاتفية مع برنامج "ستوديو إكسترا" عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الشبكة الحالية لم تكن تابعة للوزارة وهي في الأصل كانت مُعدة لتخفيض منسوب المياه الزراعية فقط، إلا أن الأهالي استخدموها بشكل غير مخصص لتصريف مياه الصرف الصحي، مما أدى إلى تسرب المياه وعودتها إلى سطح الأرض وغرق المنازل الواقعة في منسوب منخفض.



وأكد المتحدث باسم الوزارة أن أجهزة الإسكان المختصة تحركت فوراً لدراسة الشكاوى ميدانياً، مشيراً إلى أن الحل الجذري للأزمة قادم من خلال مبادرة "حياة كريمة"، مبينا أن القرية مُدرجة بالفعل ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية.



وذكر أن نسبة تنفيذ مشروع الصرف الصحي الدائم للقرية بلغت أكثر من 97% وتتولى تنفيذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.



وتابع: من المقرر تسليم وتشغيل شبكة الصرف الصحي الجديدة بنهاية العام الحالي، مما سيُنهي معاناة الأهالي من الشبكة القديمة.



وأشار خطاب إلى أن الوزارة تتابع بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية أي انسدادات أو تراكم للمياه لمعالجتها مؤقتاً لحين الانتهاء الكامل من المشروع وتشغيله.