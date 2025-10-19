كشف سعيد منور لحوتي، مرشح حزب الشعب الجمهوري لمجلس النواب عن دائرة أبو المطامير والنوبارية ووادي النطرون، عن مقترح التصالح على مخالفات البناء.

وقال "منور" خلال حواره في برنامج "الطريق إلى البرلمان" الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي عبر منصات موقع "مصراوي"، إنه بعد الثورة حدث بناء عشوائي، ولازم نكون على أرض الواقع في مثل هذه المشكلة، مشيرًا إلى أن الدولة حاولت تعمل قانون في 2019 للتصالح، وهذا القانون لم يستوعب إلا حوالي 300 ألف من إجمالي حوالي 3 ملايين.

وأضاف: " الدولة مشكورة عملت قانون في عام 2023 من خلال نموذج 8 ولكن هناك مشكلة أن الناس لا تستطيع استكمال البناء لا يوجد أي شيء واضح في القانون".

وتابع: "طالما أنا أتصالحت ودفعت سبني أبني دور تاني"، وناشد المواطنين بضرورة الذهاب للتصالح بنموذج 8 لأن آخر فرصة لحد شهر 12 وهنشوف حلول لموضوع التعلية والبناء.