علقت الإعلامية لميس الحديدي، على إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مؤتمر إعادة إعمار غزة، ودعوته للمصريين للمساهمة في التبرع للقطاع، واصفة إياها بأنها "دعوة كريمة من رئيس كريم لشعب كريم".

وخلال برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة "النهار"، أكدت الحديدي، أن المصريين لم يتأخروا يومًا عن غزة، مشيرة إلى أن نحو 70-80% من المساعدات التي وصلت القطاع كانت من المصريين، وبرغم كل الضائقة الاقتصادية، فـ"المصريون أهل كرم، ويعرفون أن أهل غزة في محنة".

جاء تعليق الحديدي في سياق تحليلها لمشاركة الرئيس السيسي في الندوة التثقيفية رقم 42 للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات حرب أكتوبر.

وأشارت الحديدي، إلى أن الرئيس تحدث في نهاية الاحتفالية عن جهود مصر لوقف الحرب في غزة، وإعلانه عن مؤتمر إعادة الإعمار المقرر عقده في نوفمبر المقبل، والذي يأتي ضمن "الورقة المصرية التي اتُّفق عليها عربيًا في قمة مارس الماضي".

ولفتت إلى أن الرئيس طالب المصريين ومؤسسات المجتمع المدني بالتبرع لغزة عبر آلية وطنية يقرها رئيس مجلس الوزراء.

واختتمت الحديدي بالإشارة إلى ضرورة مساهمة المجتمع الدولي قائلة: "المجتمع الدولي لازم يساهم، والناس التي كانت تضغط علينا وتقول 'حاربوا' ودخلوا المساعدات عاوزين مواقف دولية".