أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تقديره العميق للرئيس الراحل محمد أنور السادات، مشيدًا بشجاعته في اتخاذ قرار العبور لاستعادة الكرامة الوطنية بعد نكسة عام 1967.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المُسلحة، اليوم الأحد، فعاليات الندوة التثقيفية التي تنظمها القوات المسلحة، في إطار احتفالات مصر بالذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وأكد الرئيس، إن الدولة ماضية في تجاوز التحديات وبناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.